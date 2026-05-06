Какое наследство оставил волгоградцам ушедший 40 дней назад Олег Ефросинин?

Он бесплатно правил задачи новичкам и никогда не претендовал на соавторство.
5 мая 2026 года исполняется 40 дней, как не стало Олега Евгеньевича Ефросинина.
Непревзойдённый организатор, пропагандист шахмат, энтузиаст, высокообразованный специалист, да и просто интеллигентный человек — эти качества Олега Евгеньевича способствовали возрождению интереса к шахматной композиции в Волгоградской области в 1980-х годах. Он получал много писем от новичков, стремившихся приобщиться к составлению шахматных задач. Олег Евгеньевич, устранив дефекты, публиковал эти задачи под фамилией авторов, не претендуя на соавторство. А при встречах или в письмах он корректно указывал на недостатки, делился опытом в составлении.
Тем не менее у Олега Евгеньевича осталось немало коллективных работ с известнейшими составителями. Предлагаем познакомиться с одной из них.
Вот четырёхходовка на диаграмме 1 (соавторы О. Ефросинина: Валентин Руденко, мэтр советской шахматной композиции с Украины, и волгоградский мастер спорта Юрий Антонов). Смотрим решение: 1.Кe4? — 2.Ф:d6# 1… Кf5! 2.Кc5 Лh7! 1.Кe2? — 2.С:f4# 1… Лf5! 2.Кg1 f3! 1.a3! — 2.Ф:d6+ Кр: d6 3.С:f4+ Лe5 (Kрc5) 4.Кe4# 1… Кf5 2.Кe2! Лh4 (2…Лf5?) 3.Кg1 (3…Кh4?) 4.Кf3# 1… Лf5 2.Кe4! Кf7 (2…Кf5?) 3.Кc5 (3…Лf7?) 4.Кd7# (1… b4 2.Кe4 Кf5 3.Кd2! Кh4 4.Кc4# 1… Лh4 2.Кe4 Кf5 3.Кg5! g1К 4.Кf7#).
Двойная обструкция чёрных фигур с логическими попытками белых.
Задачи 2 и 3 предлагаем нашим читателям в качестве внеконкурсных заданий. Соавторы Олега Евгеньевича в задаче 2 — Сергей Абраменко (Волжский) и Сергей Солохин, в задаче 3 — Александр Радченко (Волгоград) и Сергей Абраменко.
Фамилии читателей, первыми приславшими верное решение, будут опубликованы. Ответы присылать по адресу: 400005, Волгоград, ул. Наумова, 9, «АиФ» —НП", шахматы или e-mail: solo-chess@yandex.ru. Срок присылки решений — 10 дней. Успеха!
* * *
11 мая в городском Шахматном центре (ул. Советская, 28) состоится очный турнир по решению, посвящённый памяти А. Милокумова. Старт в 14:00.
Приглашаются все желающие.