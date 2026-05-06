Какое наследство оставил волгоградцам ушедший 40 дней назад Олег Ефросинин?

Непревзойдённый организатор, пропагандист шахмат, энтузиаст, высокообразованный специалист, да и просто интеллигентный человек — эти качества Олега Евгеньевича способствовали возрождению интереса к шахматной композиции в Волгоградской области в 1980-х годах. Он получал много писем от новичков, стремившихся приобщиться к составлению шахматных задач. Олег Евгеньевич, устранив дефекты, публиковал эти задачи под фамилией авторов, не претендуя на соавторство. А при встречах или в письмах он корректно указывал на недостатки, делился опытом в составлении.