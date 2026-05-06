Мининский университет выиграл грант «Росмолодёжь. Вузы»

В Нижнем Новгороде начнет работу масштабная экосистема поддержки молодежи. Ее запускает Мининский университет, выигравший грантовый конкурс «Росмолодёжь. Вузы». Чтобы превратить педагогический вуз в главную региональную площадку для развития семейных ценностей, патриотизма и межнационального диалога, университет направит более 20 млн рублей грантовых средств на реализацию 15 комплексных проектов в течение двух лет.
Программа состоит из двух этапов. В 2026 году студентов ждут девять событий: от просветительского марафона «Семейная среда» до открытия этнопространства «Атмосфера» для общения с иностранцами и акселератора бизнес-проектов «ПедТех. Точка старта». В 2027 году работу продолжат еще шесть направлений, включая конвент «Навигатор семейных традиций» и фестиваль международных клубов дружбы.
Все проекты встроены в федеральную стратегию развития молодежной политики, национальный проект «Молодёжь и дети», а часть инициатив по семейной тематике соответствует национальному проекту «Семья» и стратегии развития демографической политики «Основа» губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Так, марафон «Семейная среда» будет учить молодые пары выстраивать отношения, а на смене «Фиджитал-форпост» участники смогут управлять беспилотниками и осваивать робототехнику. Для студентов-иностранцев организуют регулярные неформальные встречи — «этноквартирники», а будущие учителя пройдут школу вожатского мастерства «Капитаны счастливого детства».
Как отметил ректор Мининского университета Виктор Сдобняков, в вузе строят экосистему, в которой 10 тысяч молодых людей не просто получат знания, а станут проводниками перемен. По его словам, главная задача заключается в том, чтобы каждый участник уехал с готовым проектом, поддержкой друзей и пониманием того, что в Нижегородской области их идеи востребованы. Он подчеркнул, что 20 миллионов рублей гранта направлены именно на создание постоянно действующего центра притяжения молодежи.
Итогом двухлетней работы должно стать появление учителя «нового поколения» — профессионала, умеющего общаться с молодежью на современном языке, владеющего цифровыми и фиджитал-технологиями и при этом сохраняющего приверженность традиционным семейным и патриотическим ценностям. Все успешные практики планируется опубликовать на всероссийской платформе «Национальный образ семьи» для дальнейшего тиражирования в других регионах.
Реклама. ФГБОУ ВО «НГПУ им. К. Минина» ИНН 5260001277 mininuniver.ru/