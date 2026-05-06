Водитель грузовика со скрытыми номерами пытался дать взятку полицейскому в Красноярске

Красноярские инспекторы полка ДПС пресекли попытку дачи взятки водителем грузового автомобиля.
Его остановили вечером на улице Караульная из-за того, что госномер был закрыт решеткой для затруднения идентификации транспортного средства.
«За рулем находился 43-летний мужчина. Чтобы избежать административной ответственности, нарушитель предложил сотрудникам полиции незаконное денежное вознаграждение в размере 2 000 рублей. Несмотря на предупреждение о наступлении уголовной ответственности за дачу взятки, водитель настаивал на передаче денег. Инспекторы ДПС незамедлительно сообщили о данном правонарушении в дежурную часть подразделения и вызвали следственно-оперативную группу», — рассказали в ГАИ.
В отношении автомобилиста возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество». Наказать за это могут штрафом в размере до 200 тысяч рублей, либо исправительными или принудительными работами, либо лишением свободы на срок до одного года.