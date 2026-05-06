В Красноярске традиционно раздадут Георгиевские ленты перед Днем Победы

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 8 мая в краевой столице пройдет акция «Лента героя». Бойцы Трудового отряда главы города будут раздавать горожанам Георгиевские ленты и памятки с рекомендациями по их ношению.
Трудотрядовцы выйдут на наиболее оживленные площадки во всех районах города. Получить ленты можно будет с 16:00 по следующим адресам:
Свердловский район — Предмостная площадь;
Советский район — сквер у Дворца труда и согласия им. А. Н. Кузнецова (проспект Металлургов, 22);
Кировский район — площадь перед ТЦ «Красноярье» (проспект им. газеты «Красноярский рабочий», 120) и сквер «Семейный» (проспект им. газеты «Красноярский рабочий», 74г);
Железнодорожный район — сквер в районе ул. Маерчака, 31;
Ленинский район — сквер имени 1 Мая (ул. Юности, 16);
Центральный район — Театральная площадь (ул. Перенсона, 2);
Октябрьский район — площадь перед культурным центром на Высотной (проспект Свободный, 48).
«Акция Лента героя не просто раздача символов воинской доблести. Для наших ребят это возможность внести личный вклад в сохранение исторической памяти, напомнить горожанам о значении Георгиевской ленты и о важности бережного отношения к ней», — отметил руководитель Трудового отряда Роман Витенко.
Также получить ленты можно будет на патриотических мероприятиях молодежных центров:
7 мая в 14:00 и 8 мая в 15:00 — у культурного центра на Высотной;
7 мая в 16:00 — на площади 50-летия Победы (ул. Вавилова);
9 мая с 09:00 — в Березовке (ул. Центральная, 19);
9 мая с 09:30 — на Красной площади;
9 мая с 14:00 — на Театральной площади перед началом концертной программы.
Напомним, Георгиевскую ленту рекомендуется носить на груди, рядом с сердцем. Не допускается размещение символа на обуви или в качестве декоративного элемента без уважительного отношения к его значению, уточнили в городской администрации.