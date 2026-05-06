В Энгельсском районе Саратовской области школьники изучили тайм-менеджмент

Им рассказали об основных принципах планирования и достижения целей.

Источник: Национальные проекты России

Мастер-класс для учеников агротехклассов «Тайм-менеджмент — ключ к успеху» состоялся в школах села Безымянного и поселка им. Карла Маркса в Энгельсском районе Саратовской области. Занятие организовали в соответствии с целями национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в министерстве сельского хозяйства региона.

Занятие провела доцент кафедры «Проектный менеджмент и внешнеэкономическая деятельность в АПК» Института агробизнеса Вавиловского университета Анна Пшенцова. В своей презентации она подробно рассказала старшеклассникам об основах тайм-менеджмента, его сути, принципах и условиях для достижения жизненных целей. Ребята смогли на практике применить основные принципы планирования и сформировать индивидуальный тайм-стиль.

Кроме того, перед школьниками выступила заведующая сектором «Агроклассы» Нурия Бараева, которая рассказала об институтах и направлениях подготовки Вавиловского университета. Ребята активно задавали вопросы о количестве бюджетных мест в предстоящую приемную кампанию и новых условиях заключения договоров на целевое обучение.

Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности»  — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.