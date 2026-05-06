Трое сотрудников «Норникеля» получили условные сроки за смерть коллеги

В январе 2025 года на Надеждинском металлургическом заводе в Норильске (в рамках «Серного проекта») произошла тяжёлая авария. При запуске оборудования после ремонта в цехе производства серной кислоты разгерметизировалось фланцевое соединение. Серная кислота с концентрацией 98% и температурой 70 градусов начала интенсивно разбрызгиваться.