В Норильске трое сотрудников «Норникеля» получили условные сроки за смерть коллеги в цехе Серного проекта. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.
В январе 2025 года на Надеждинском металлургическом заводе в Норильске (в рамках «Серного проекта») произошла тяжёлая авария. При запуске оборудования после ремонта в цехе производства серной кислоты разгерметизировалось фланцевое соединение. Серная кислота с концентрацией 98% и температурой 70 градусов начала интенсивно разбрызгиваться.
Двое рабочих получили тяжёлые химические ожоги. Один из них позже скончался в больнице, второй выжил, но его здоровью причинён тяжкий вред.
Как установил суд, причиной аварии стала не случайность, а цепочка нарушений промышленной безопасности. Трое руководителей цеха (механик участка, и.о. начальника участка и и.о. заместителя начальника цеха по оборудованию) допустили использование заглушки, не соответствующей проекту, не обеспечили надлежащий контроль за ремонтом и достаточные меры безопасности для работников.
Подсудимые вину не признали, но суд согласился с гособвинением и признал всех виновными по ч. 2 ст. 217 УК РФ «Нарушение требований промбезопасности опасного производственного объекта, повлёкшее по неосторожности смерть человека». Каждому назначено 2 года условно с испытательным сроком 2 года.
