В Старочеркасской обнаружили клад, пролежавший в колодце больше века

В Старочеркасской археологи обнаружили настоящий клад. На дне старого пятиметрового колодца они нашли три больших бронзовых таза и миску, предположительно серебряную, весом чуть больше килограмма. Об этом сообщил заместитель губернатора Андрей Фатеев.
Находка была сделана в апреле во время раскопок на территории ОКН «Черкасский городок XVI-XIX веков».
Местные старожилы рассказали, что здесь когда-то жила казачка Мартынова. Когда в станицу пришли «красные», пожилая женщина собрала все ценные вещи и бросила их в колодец. Слухи об этом кладе ходили больше века. И только теперь его обнаружили.
