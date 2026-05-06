В Старочеркасской обнаружили клад, пролежавший в колодце больше века

Тайник казачки Мартыновой нашли археологи в Старочеркасской.

Источник: Комсомольская правда

В Старочеркасской археологи обнаружили настоящий клад. На дне старого пятиметрового колодца они нашли три больших бронзовых таза и миску, предположительно серебряную, весом чуть больше килограмма. Об этом сообщил заместитель губернатора Андрей Фатеев.

Находка была сделана в апреле во время раскопок на территории ОКН «Черкасский городок XVI-XIX веков».

Местные старожилы рассказали, что здесь когда-то жила казачка Мартынова. Когда в станицу пришли «красные», пожилая женщина собрала все ценные вещи и бросила их в колодец. Слухи об этом кладе ходили больше века. И только теперь его обнаружили.

