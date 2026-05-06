Меры по борьбе с деструктивным поведением молодежи утвердили в России

В России приняли меры для предотвращения деструктивного поведения среди молодежи. Так, 4 мая руководитель Росмолодежи Григорий Гуров сообщил об утверждении правительством РФ документа из 41 пункта для борьбы с деструктивным поведением россиян в возрасте от 14 до 35 лет. Особое внимание уделяется контролю за активностью в интернете, в частности, мониторингу социальных сетей.
Заместитель председателя Комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев в беседе с «Российской газетой» объяснил, на каком основании государство может следить за действиями граждан в интернете.
Мониторинг соцсетей не нарушает конституционные права на неприкосновенность частной жизни и свободу выражения мнений, считает Толмачев. Свобода выражения должна быть ограничена, если она ведет к насилию, ненависти или правонарушениям. Цель мониторинга — предотвращение правонарушений и защита детей от вовлечения в преступную деятельность. Особое внимание уделяется публикациям в открытом доступе, которые могут свидетельствовать о проблемах у пользователей.
Все публикации в интернете по умолчанию доступны для всех. Тайна переписки охраняется Конституцией, и доступ к ней возможен только по решению суда.
При выявлении деструктивного поведения органы внутренних дел принимают меры, включая информирование о склонении к суициду или правонарушениях среди несовершеннолетних. В таких случаях проводятся профилактические мероприятия для их реабилитации. Деструктивная информация может быть заблокирована, а действия пользователя ограничены. Однако определить личность за ником могут только правоохранительные органы.