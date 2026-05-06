«Он был моим солнцем» — вдова Константина Толкачева

«Спасибо вам за все добро, которое вы нам сделали. Я хочу поблагодарить всех докторов нашей республики и докторов Москвы, которые делали все возможное и невозможное, чтобы спасти Константина Борисовича. Хирурги были просто поражены и удивлялись его мужеству, стойкости, силе воли, желанию жить. Он был моим солнцем. Когда он приходил домой и открывал дверь, всегда улыбался мне. Это был добрый и искренне любивший людей человек. Очень эрудированный, очень умный. Я ему хочу сказать большое спасибо за все годы, которые мы прожили вместе. Он никогда не повышал голос, никогда дурного слова мне не сказал. Он был моим крылом, которое позволяло мне летать. Конечно, мне очень сложно терять его. Я очень сильно его просила, чтобы он меня не оставлял, и он делал все возможное для этого, боролся изо всех сил. Низкий поклон всем вам за то, что вы работали с моим мужем, помогали ему, делили с ним радости и горести, были рядышком с ним до конца», — рассказала Нина Толкачева.