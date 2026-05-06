С начала года калининградские росгвардейцы выявили 176 нарушений в обороте оружия

Калининградской области проверили по месту жительства 1004 владельца гражданского оружия. Инспекторы смотрели, как хранятся оружие и патроны, в каком состоянии сейфы, соблюдаются ли требования безопасности и действуют ли документы.
Нарушений нашли 176. Из незаконного оборота изъяли 154 единицы зарегистрированного оружия. Нарушителям выписали административные протоколы. Также жители региона добровольно сдали 138 единиц оружия.
Росгвардия напоминает, что за просрочку перерегистрации грозит ответственность и изъятие. Подать заявление можно через «Госуслуги» или в подразделение по месту жительства — сделать это нужно за 30 дней до окончания срока разрешения.