Нижегородские меры поддержки ИТ-специалистов представили на вебинаре

Меры поддержки ИТ-специалистов в Нижегородской области представили компаниям из других регионов России на вебинаре. Такая работа ведется по национальному проекту «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в пресс-службе правительства региона.
В мероприятии приняли участие представители 50 компаний из восьми регионов России: руководители флагманских ИТ-компаний, топ-менеджеры, юристы, финансовые и кадровые специалисты. Основное внимание было уделено условиям использования меры поддержки по возмещению НДФЛ за привлеченных ИТ-специалистов. На вебинаре рассказали о новых правилах и нюансах получения компенсации.
«Нижегородские меры поддержки ИТ-отрасли уже несколько лет подряд признаются наиболее эффективными в стране, и мы продолжаем их совершенствовать, подстраивая под реальные запросы бизнеса. Один из наших ключевых инструментов сегодня — это компенсация НДФЛ за привлеченных сотрудников, которая действует в регионе с 2024 года», — отметил министр цифрового развития и связи Нижегородской области Александр Синелобов.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.