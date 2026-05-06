Магнолию у драмтеатра в Калининграде изуродовали без разрешения, виновных будет искать полиция

В горадминистрации прокомментировали ситуацию.

Источник: Клопс.ru

Магнолию у Калининградского областного драматического театра варварски обрезали незаконно. Об этом «Клопс» сообщили в администрации Калининграда в ответ на официальный запрос.

Как говорится в документе за подписью начальника управления благоустройства, озеленения и экологии горадминистрации Андрея Орлова, комиссия по учёту и вырубке зелёных насаждений и компенсационному озеленению провела оперативное обследование магнолии кобус. По результатам составлен акт.

«Выявлен факт проведения обрезки ветвей крупного диаметра до высоты 2,8−3 м по всей окружности кроны, — отметил Андрей Орлов. — Спилы после обрезки частично обработаны краской коричневого цвета. По заключению комиссии, данная обрезка привела к нарушению целостности кроны и потере эстетических, рекреационных и декоративных качеств, но к гибели зелёного насаждения не приведёт».

Разрешения на обрезку магнолии городская администрация не выдавала. Найти злоумышленников, изуродовавших дерево, чиновники не уполномочены.

«Материалы будут направлены в правоохранительные органы для принятия мер оперативного реагирования и установления лиц, виновных в данном правонарушении», — говорится в ответе.

Одну из достопримечательностей Калининграда — магнолию кобус, которая растёт в сквере у областного драматического театра, обрезали так, что цветы остались только где-то наверху.

