В Новороссийске прошла конференция «Нейромост: от диагностики к развитию»

Всероссийская конференция «Нейромост: от диагностики к развитию» состоялась 24−25 апреля в городе Новороссийске Краснодарского края в соответствии с целями национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в городской администрации.
В мероприятии приняли участие ведущие эксперты из Москвы, Красноярска, Тюмени, Сочи и Краснодара. Это психологи, логопеды, нейропсихологи, врачи, а также родители. В центре внимания был метод нейроэнергокартирования (НЭК). Это научный подход, который помогает точно понять, как работает мозг ребенка, и выстроить бережный и эффективный маршрут коррекции.
На конференции были организованы круглые столы, мастер-классы, дискуссия и родительский блок. Участники обсуждали, почему школа превращается в стресс, и как новая диагностика — нейроэнергокартирование — помогает увидеть причину, а не бороться со следствием.
«Мы взяли на себя функцию координационного центра детского ментального здоровья и создали рабочую группу специалистов для помощи семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья. Мы готовы делиться опытом, обучать, рассказывать, помогать. С этой целью на грант губернатора Кубани мы и приобрели уникальный российский диагностических комплексов “Нейроэнергокартограф”. На конференции были представлены его возможности и уже полученный опыт», — отметила руководитель АНО «Союз друзей “Маленькая страна” Светлана Гнеденко.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.