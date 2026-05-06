Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Госдума рассматривает аннулирование ВНЖ за работу менее 10 месяцев в году

ГД может принять проект об аннулировании ВНЖ за работу менее 10 месяцев в году.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Госдума планирует в весеннюю сессию выйти на принятие законопроекта об аннулировании ВНЖ или РВП мигрантов, работающих менее 10 месяцев в течение года, сообщил председатель палаты парламента Вячеслав Володин.

«В настоящее время на рассмотрении Государственной думы находятся законопроекты, направленные на дальнейшее совершенствование миграционной политики. В том числе предлагается ввести норму, позволяющую аннулировать ВНЖ или РВП мигрантов, работающих менее 10 месяцев в течение года. Планируем в ходе весенней сессии выйти на ее принятие», — написал Володин в своем канале на платформе «Макс».

Он добавил, что это позволит дополнительно усилить контроль за законностью пребывания в РФ мигрантов, их занятостью и доходами.

Законопроектом, в частности, предлагается аннулировать ВНЖ или РВП мигрантов, которые работали менее 10 месяцев в течение года со дня их выдачи. Такие условия предлагается распространить и на иностранцев, работающих у физлиц для личных, домашних и иных подобных нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью, в случае если в отчетном году такая деятельность осуществлялась менее 10 месяцев и/или уплата НДФЛ в виде фиксированного авансового платежа в расчете на себя и каждого члена семьи на его иждивении подтверждена за период менее 10 месяцев.

Узнать больше по теме
Вячеслав Володин: биография, семья и личность спикера Госдумы РФ
Председатель Госдумы Вячеслав Володин — один из самых медийных политиков России. Он бережет от незнакомцев информацию о частной жизни, в то время как о его публичной деятельности известно многое. Собрали главные данные о его личности и семье и выяснили, как инженер-механик из глубинки сделал такую головокружительную карьеру.
Читать дальше