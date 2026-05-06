Лжесотрудник ФСБ из Нижегородской области получил 9 лет за разбои и грабежи

Общий ущерб от их действий превысил 3 миллиона 660 тысяч рублей.

Источник: Живем в Нижнем

В Дзержинске перед судом предстала банда мошенников и грабителей, которые представлялись сотрудниками ФСБ. Под этим прикрытием они запугивали людей и забирали их деньги и вещи, сообщили в региональном ГУ МВД,

Всё началось в 2023 году. Житель Дзержинска, у которого уже было несколько судимостей, собрал преступную группу из троих приятелей. Они установили слежку за состоятельным мужчиной: выследили, где он живет, с кем общается и куда ходит.

23 ноября 2023 года бандиты ворвались в дом к другу их жертвы в Богородском районе. Они показали поддельное удостоверение и заявили, что они из ФСБ. Мужчин запугали сведениями, которые добыли во время слежки, и пригрозили расправой. Испугавшись за себя и своих близких, хозяин дома рассказал, что в его нижегородской квартире лежат 2 миллиона рублей.

Преступники отобрали у мужчины ключи от всей его недвижимости, а у его друга из дома вынесли вещей на 250 тысяч рублей. Затем в Нижнем Новгороде жертва лично передала лже-чекистам два миллиона рублей.

Но на этом бандиты не остановились. Имея на руках ключи, они отправились в загородный дом потерпевшего в Богородском районе. Они вывезли оттуда практически всё, что могли: садовую мебель, технику, варочную панель, постельное белье, маркеры и даже чан для бани. Ущерб составил больше 1,2 миллиона рублей.

После этого, используя компромат, преступники узнали, что у жертвы есть квартира в Дзержинске, которую он сдаёт. Бандиты ворвались туда, избили квартиросъемщика и забрали всю электронику и ювелирные украшения.

Полиции и сотрудникам ФСБ удалось собрать неопровержимые доказательства. Как выяснилось, на счету банды как минимум пять преступлений в Дзержинске, Нижнем Новгороде и Богородском районе.

Уголовное дело передано в суд. Один из членов банды уже получил наказание — 9 лет колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

