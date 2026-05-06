Лжесотрудник ФСБ из Нижегородской области получил 9 лет за разбои и грабежи

Всё началось в 2023 году. Житель Дзержинска, у которого уже было несколько судимостей, собрал преступную группу из троих приятелей. Они установили слежку за состоятельным мужчиной: выследили, где он живет, с кем общается и куда ходит.
23 ноября 2023 года бандиты ворвались в дом к другу их жертвы в Богородском районе. Они показали поддельное удостоверение и заявили, что они из ФСБ. Мужчин запугали сведениями, которые добыли во время слежки, и пригрозили расправой. Испугавшись за себя и своих близких, хозяин дома рассказал, что в его нижегородской квартире лежат 2 миллиона рублей.
Преступники отобрали у мужчины ключи от всей его недвижимости, а у его друга из дома вынесли вещей на 250 тысяч рублей. Затем в Нижнем Новгороде жертва лично передала лже-чекистам два миллиона рублей.
Но на этом бандиты не остановились. Имея на руках ключи, они отправились в загородный дом потерпевшего в Богородском районе. Они вывезли оттуда практически всё, что могли: садовую мебель, технику, варочную панель, постельное белье, маркеры и даже чан для бани. Ущерб составил больше 1,2 миллиона рублей.
После этого, используя компромат, преступники узнали, что у жертвы есть квартира в Дзержинске, которую он сдаёт. Бандиты ворвались туда, избили квартиросъемщика и забрали всю электронику и ювелирные украшения.
Полиции и сотрудникам ФСБ удалось собрать неопровержимые доказательства. Как выяснилось, на счету банды как минимум пять преступлений в Дзержинске, Нижнем Новгороде и Богородском районе.
Уголовное дело передано в суд. Один из членов банды уже получил наказание — 9 лет колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.
