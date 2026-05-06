Парламентарий назвал атаку на Джанкой очередным доказательством того, что Зеленскому доверять нельзя. Он добавил, что украинские власти и ВСУ понесут наказание. Возмездие, по его словам, неминуемо.
«Украину предупредили — если перемирие на 9 мая, объявленное Россией, нарушится, то будет нанесен удар по центру Киева. Народ уже требует [возмездия]. Сколько можно терпеть атаки украинских войск на мирное население? Российское военное руководство готово ответить. Зеленский слишком заврался. Я не исключаю, что он поймет только шелест листвы “Орешника”», — заявил собеседник NEWS.ru.
Он отметил, что Киев пытается компенсировать провалы на фронте ударами по гражданским. При этом российская армия продолжает наступление, а Зеленский, по мнению депутата, повергает опасности собственных граждан. Вместе с тем Колесник добавил, что украинский президент вряд ли решится сорвать парад Победы в Москве.