В Госдуме раскрыли, каким оружием РФ может ответить на удар по Джанкою

Депутат Госдумы Андрей Колесник допустил, что Россия может применить баллистическую ракету «Орешник» после удара ВСУ по Джанкою. В беседе с NEWS.ru политик заявил, что президент Украины Владимир Зеленский осознает серьезность происходящего, только если получит жесткий ответ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Парламентарий назвал атаку на Джанкой очередным доказательством того, что Зеленскому доверять нельзя. Он добавил, что украинские власти и ВСУ понесут наказание. Возмездие, по его словам, неминуемо.

«Украину предупредили — если перемирие на 9 мая, объявленное Россией, нарушится, то будет нанесен удар по центру Киева. Народ уже требует [возмездия]. Сколько можно терпеть атаки украинских войск на мирное население? Российское военное руководство готово ответить. Зеленский слишком заврался. Я не исключаю, что он поймет только шелест листвы “Орешника”», — заявил собеседник NEWS.ru.

Он отметил, что Киев пытается компенсировать провалы на фронте ударами по гражданским. При этом российская армия продолжает наступление, а Зеленский, по мнению депутата, повергает опасности собственных граждан. Вместе с тем Колесник добавил, что украинский президент вряд ли решится сорвать парад Победы в Москве.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате атаки дронов ВСУ на Джанкой погибли пять мирных жителей. Он призвал жителей сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации. Ранее на Украине заявили о введении режима перемирия с 6 мая.

