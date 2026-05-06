МВД вмешалось в операции белорусов сразу по 135 счетам — вот причина

МВД сообщило о приостановке и блокировке операций белорусов сразу по 135 счетам, назвав причину.
Так, в МВД сказали, что за минувшие сутки была заблокирована возможность совершения платежей в адрес 60 иностранных платежных реквизитов, которые использовали мошенники. Также правоохранители приостановили расходные операции по 75 счетам.
Кроме того, отдел организации обработки мошеннических операций МВД инициировал блокировку 12 фишинговых сайтов, которые выглядели как настоящие торговые площадки, банки или сервисы.
Еще в МВД сообщили, что за минувшие сутки белорусы позвонили в милицию около 600 раз. Подавляющее большинство злодеяний были предотвращены. Также было зарегистрировано 64 преступления, совершенные с использованием информационно-коммуникационных технологий.
