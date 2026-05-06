В Беларуси прокуратура наказала три компании за взятки на 38 тысяч рублей гендиректору из-за долгов предприятия

В Минской области три юрлица оштрафованы за дачу взяток. Подробности рассказали в прокуратуре Минской области.
Было установлено, что руководители субъектов хозяйствования при пособничестве иного лица передавали гендиректору одного из коммунальных предприятий Минщины деньги на сумму не менее 38 тысяч рублей. Взятки передавались за погашение имеющейся у предприятия и его филиалов задолженности перед данными организациями.
Были составлены протоколы о передаче должностному лицу материальных ценностей в интересах коммерческих организаций (ст. 24.59 Кодекса Беларуси об административных правонарушениях).
В отношении представителей юридических лиц приняли решения об отказе в возбуждении уголовных дел за дачу взяток (ст. 431 Уголовного кодекса Беларуси), так как имелись основания для освобождения их от уголовной ответственности. Сами юрлица привлечены к административной ответственности и назначили штрафы превышающие 32 тысячи рублей в сумме. Гендиректор, который получил взятку, был осужден (ч.1 и ч.2 ст. 430 Уголовного кодекса Беларуси). Судебные постановления вступили законную силу.
По закону дальнейшее участие данных организаций в процедурах государственных закупок будет ограничено в течение шести месяцев со дня исполнения постановлений.
Еще белорус обратился в Госконтроль из-за цен в магазине — вот чем закончилось.
И мы писали, что белорусский адвокат сказал, можно ли потерять работу из-за частых больничных.