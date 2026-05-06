В Беларуси прокуратура наказала три компании за взятки на 38 тысяч рублей гендиректору из-за долгов предприятия

В отношении представителей юридических лиц приняли решения об отказе в возбуждении уголовных дел за дачу взяток (ст. 431 Уголовного кодекса Беларуси), так как имелись основания для освобождения их от уголовной ответственности. Сами юрлица привлечены к административной ответственности и назначили штрафы превышающие 32 тысячи рублей в сумме. Гендиректор, который получил взятку, был осужден (ч.1 и ч.2 ст. 430 Уголовного кодекса Беларуси). Судебные постановления вступили законную силу.