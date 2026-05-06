В селе Старые Арти Свердловской области открыли животноводческий корпус

Новый животноводческий корпус начал работать на базе молочно-товарной фермы № 2 в селе Старые Арти Свердловской области. Его модернизировали по национальному проекту «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в департаменте информационной политики региона.
Корпус с оборудованием отечественного производства предназначен для молодых самок крупного рогатого скота, среди которых будет происходить отбор. Туда же перенесли родильный зал и телятник. На территории комплекса в Старых Артях это второй корпус. Первый был построен в 2021 году.
Строительство и реконструкция ферм, внедрение новых технологий кормления и селекции способствуют реализации целей проекта по увеличению объемов производства молока и обеспечению продовольственной независимости России. Это соответствует задачам развития агропромышленного комплекса и повышения эффективности сельскохозяйственного производства.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.