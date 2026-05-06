Мэрия Дзержинска пообещала восстановить набережную у Шуховской башни

Власти Дзержинска пообещали восстановить набережную у Шуховской башни, которая обрушалась из-за высокого уровня паводковых вод. Об этом сообщили в мэрии.
Напомним, что о повреждении бетонных укреплений береговой линии стало известно в конце апреля. В целях безопасности территорию оперативно огородили. Ситуацию на набережной взяли под личный контроль в мэрии и в филиале ПАО «Россети Центр и Приволжье» — «Нижновэнерго».
После спада воды специалисты организуют детальное инженерное обследование. Затем они определят перечень работ и установят сроки для восстановления территории. В городской администрации настоятельно просят граждан не приближаться к огражденной зоне.
