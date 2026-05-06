Нефтетранспортная компания признана лучшей организацией Братска в сфере охраны труда

«На специалистах по охране труда лежит большая ответственность за сохранение жизни и здоровья сотрудников. Мы продолжаем реализацию большого комплекса мероприятий по обеспечению безопасных условий труда на предприятии, и вот уже второй год удерживаем лидирующую позицию в городе Братске по этому показателю», — отметил начальник отдела охраны труда аппарата управления ООО Сергей Шаварин. Также большое внимание мы уделяем внедрению в сферу охраны труда передовых методик организации работы, современных технических средств, повышению эффективности взаимодействия между специалистами.