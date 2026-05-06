Нефтетранспортная компания признана лучшей организацией Братска в сфере охраны труда

ООО «Транснефть — Восток» (дочернее предприятие ПАО «Транснефть») стало победителем конкурса на лучшую организацию работы по охране труда среди предприятий и организаций города Братска в номинации «Организации производственных отраслей свыше 500 человек». Диплом первой степени по результатам работы в 2025 году вручил представителю компании мэр Александр Дубровин.
Цель ежегодного конкурса — привлечение внимания работодателей к созданию на рабочих местах безопасных условий труда, объединение усилий по предупреждению производственного травматизма и профессиональных заболеваний, распространение передового опыта и методов работы.
«Безопасность труда — это не только соблюдение технических норм, но и создание атмосферы доверия, взаимопонимания и поддержки в коллективе. Когда сотрудник чувствует себя услышанным, ценным, защищенным, растет его вовлеченность в общий рабочий процесс, что способствует процветанию всей организации», — подчеркнул глава города на церемонии награждения.
Межведомственная комиссия высоко оценила результаты работы компании по идентификации опасностей, оценке рисков и возможностей, профилактике несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, совершенствованию спецодежды, спецобуви и средств защиты.
Важным новшеством 2025 года в сфере охраны труда стало внедрение на предприятии системы рейтинговой оценки (СРО), характеризующей, насколько качественно организована работа на каждом объекте. Соблюдение требований охраны труда при проведении работ — один из ее важнейших показателей.
«На специалистах по охране труда лежит большая ответственность за сохранение жизни и здоровья сотрудников. Мы продолжаем реализацию большого комплекса мероприятий по обеспечению безопасных условий труда на предприятии, и вот уже второй год удерживаем лидирующую позицию в городе Братске по этому показателю», — отметил начальник отдела охраны труда аппарата управления ООО Сергей Шаварин. Также большое внимание мы уделяем внедрению в сферу охраны труда передовых методик организации работы, современных технических средств, повышению эффективности взаимодействия между специалистами.
Пресс-релиз предоставлен службой общественных коммуникаций ООО «Транснефть — Восток».