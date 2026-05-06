Названа точная численность мужчин в Казахстане

В Бюро национальной статистики (БНС) в преддверии Дня защитника Отечества объявили точную численность мужчин в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Отметим, что по состоянию на 1 апреля 2026 года численность населения Казахстана составляла 20 547 909 человек.

«10 044 673 — именно столько мужчин, братьев и отцов завтра услышат теплые и искренние поздравления с Днем защитника Отечества», — сообщили в БНС сегодня, 6 мая.

Доля мужчин по возрастным группам:

0−15 лет — 30,2%;16−60 лет — 56,5%; 61 лет и выше — 13,3%.

Наибольшая численность мужчин по регионам:

Алматы — 1,1 млн; Туркестанская область — 1,1 млн; Алматинская область — 806,5 тыс.; Астана — 785,4 тыс.

Согласно статистике, средний возраст мужчин составляет 31,1 лет, ожидаемая продолжительность жизни мужчин — 72,19 лет.

По данным за 2025 год:

Доля мужчин среди занятого населения — 51,6% (4,8 млн мужчин). Среди наемных работников — 50,6%. Среди самостоятельно занятых — 55,1%.

Доля от общего числа занятых мужчин по отраслям:

Промышленность — 16,5%. Оптовая торговля — 14%. Сельское хозяйство — 12,4%. Транспорт и складирование — 11,1%.

В Бюро также уточнили, что доля мужчин среди индивидуальных предпринимателей составляет 54,7%, а больше всего занятых мужчин в возрасте 35−44 лет — 1,4 млн мужчин.

«Самым популярным мужским именем за пять месяцев текущего года в Казахстане стало имя Алан — его носят 817 человек. Далее следуют имена Айсултан, Алихан, Мухаммед и Рамазан», — заключили в Бюро.

О том, сколько женщин проживает в Казахстане, можете узнать здесь.