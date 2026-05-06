Ввод жилья в Калининградской области сократился на 41,6% в первом квартале

Калининградстат подвёл итоги строительного сезона за первые три месяца 2026 года. В регионе ввели 798 жилых домов (1,7 тысячи квартир) общей площадью 155,4 тысячи квадратных метров. Падение к уровню прошлого года составило 41,6%.
Частный сектор традиционно лидирует: население построило 753 дома на 95,3 тысячи квадратов (61,3% от всего объёма). При этом на садовых участках возвели 281 дом (26,3 тысячи квадратов) — это на 63% меньше, чем год назад.
Объём строительных работ в первом квартале достиг 15,7 миллиарда рублей, что в сопоставимых ценах составляет 75,1% к аналогичному периоду прошлого года. Портфель заказов крупных строительных организаций (без малого бизнеса) оценивается в 19,75 миллиарда рублей, текущая загрузка — 4 месяца.