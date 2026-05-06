В прикамском селе Калинино презентовали новый турмаршрут

Он объединил ключевые достопримечательности села и его окрестностей.

Источник: Национальные проекты России

Новый туристический маршрут «Кайма Калининских историй» представили 27 апреля в селе Калинино Пермского края. Такие инициативы отвечают задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в министерстве по туризму и молодежной политике региона.

Маршрут разработали активисты территориального общественного самоуправления (ТОС). Он объединил ключевые достопримечательности села и его окрестностей. Гости побывали в урочище «Атамановы поля» на пасеке «Мед ведрами», познакомились с арт-объектом «Медистый песчаник», посетили Музейно-просветительский центр села Калинино и базу отдыха. Завершилась презентация на зеленой стоянке у Максима Сидоренко с дегустацией травяных сборов и варенья.

«Это очень быстрый и вдохновляющий результат. Мы рады, что выпускники Университета ТОС смогли в короткие сроки создать реальный туристический продукт. “Кайма Калининских историй” — пример того, как локальные инициативы превращаются в точки роста для всей территории», — отметил руководитель общероссийского проекта «Добрые соседи», заместитель директора Университета ТОС Сергей Кузнецов.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.