9 мая в Красноярске запустят трамвайную платформу, посвященную Дню Победы

В Красноярске идет подготовка к празднованию 81-й годовщины Великой Победы. Одним из событий станет запуск особой трамвайной платформы, оформленной в духе военного времени. Специалисты трамвайного депо завершают оформление объекта: на платформе воссоздали фрагмент настоящего окопа, разместили образцы военной техники и вооружения. Водитель трамвая будет в военной форме, а во время поездки по маршруту с платформы прозвучат песни военных лет. Праздничная платформа будет курсировать 9 мая по кольцевому маршруту: «Красноярский рабочий — Мичурина — Щорса — 60 лет Октября — Матросова — Предмостная площадь», рассказали в мэрии Красноярска. Напомним, на время праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы, в Красноярске усилят меры безопасности. В частности, будет запрещен запуск любых беспилотных летательных аппаратов.