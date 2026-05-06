Нижегородцы могут оплачивать проезд в других регионах России через приложение «Ситикард»

Жители Нижегородской области могут оплачивать проезд в общественном транспорте других субъектов Российской Федерации с помощью мобильного приложения «Ситикард». Об этом сообщается в макс-канале регионального министерства транспорта и автомобильных дорог.
Данная функция доступна нижегородцам с августа 2025 года. Наша область стала одним из десяти регионов России, где в мобильном приложении оператора системы оплаты можно выпустить виртуальную транспортную карту другого региона и оплачивать ею проезд в общественном транспорте выбранного субъекта.
Напомним, что в проекте участвуют операторы систем оплаты проезда из Калужской, Кировской, Самарской, Свердловской, Тюменской и Омской областей, а также Удмуртской, Чувашской республик и республики Марий Эл.
Инструкция по выпуску виртуальной карты другого региона:
в настройках профиля выбираете нужный вам регион; авторизуетесь по электронной почте в профиле; выпускаете виртуальную карту; пополняете и оплачиваете проезд своим телефоном.
Интерфейс мобильного приложения «Ситикард» автоматически подстроится под выбранный вами город. Стоимость выпуска и активации в каждом регионе будет своя.
