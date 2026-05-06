Кинотеатры под открытым небом не будут организованы летом

Организовывать кинопоказы под открытым небом в муниципальных парках в этом году пока что не планируют, сообщили ИА «Время Н» в МАУК «Дирекция парков и скверов Нижнего Новгорода».
Напомним, что, например, в 2024 году кинопоказы проходили в разных парках. Среди них были — Автозаводский, Светлоярский, Дубки, Станкозавода, а также зона отдыха «Щелоковский хутор». В прошлом году проект реализован не был.
Однако, как сообщили в департаменте социальных коммуникаций и молодежной политики, ежегодно на территории Нижнего Новгорода реализуется проект (0+) «Всем двором».
«Он представляет собой серию бесплатных мероприятий, в рамках которых во дворах выступают творческие коллективы, проводятся конкурсы и викторины, а для детей организуются мастер-классы. Каждое мероприятие завершается просмотром кинофильма или мультфильмов», — уточняется в ответе на запрос.
