«Могут быть использованы мошенниками для оформления кредитов и микрозаймов». Нотариус посоветовала белорусам не выбрасывать в мусор копии документов

Причину, почему не стоит выбрасывать в мусор копии документов, в интервью aif.by назвала нотариус Минского областного нотариального округа Надежда Шупенько.
По ее словам, копии паспорта могут быть использованы мошенниками для оформления кредитов и микрозаймов, а также получения доступа к госсервисам.
Надежда Шупенько посоветовала для уничтожения документов, в которых содержатся ваши персональные данные, воспользоваться шредером, или уничтожителем документов, чтобы невозможно было восстановить содержащуюся в них информацию.
