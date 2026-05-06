Красноярские врачи нашли новый способ восстанавливать память после инсульта

Человек с нормальным зрением сначала запоминает на ощупь 11 самых частых букв алфавита, подключая и зрение, а потом учится читать пальцами короткие слова из трех-девяти букв уже без зрительного контроля. Весь курс занимает девять дней, ежедневные занятия длятся 25−30 минут. Их проводят логопед и нейропсихолог. Заниматься можно как в поликлинике, так и дома.