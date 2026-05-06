Красноярские врачи нашли новый способ восстанавливать память после инсульта

Команда реабилитологов из красноярской больницы № 20 им. И. С. Берзона придумала и запатентовала новый способ восстанавливать память и внимание у людей, переживших инсульт. Об этом сообщает краевой Минздрав.
Врачи предлагают обучать пациентов с лёгкими и умеренными проблемами мышления и памяти читать по системе Брайля — тактильной азбуке, которой обычно пользуются незрячие.
Человек с нормальным зрением сначала запоминает на ощупь 11 самых частых букв алфавита, подключая и зрение, а потом учится читать пальцами короткие слова из трех-девяти букв уже без зрительного контроля. Весь курс занимает девять дней, ежедневные занятия длятся 25−30 минут. Их проводят логопед и нейропсихолог. Заниматься можно как в поликлинике, так и дома.
Идею подал заведующий отделением ранней реабилитации, невролог Сергей Кабыш. Методику разработали вместе с медицинским логопедом Софьей Вороной.
«Мозг после инсульта нуждается в построении новых нервных связей. Обучение чтению по Брайлю — это мощная тренировка для ума, которая задействует осязание, память и внимание одновременно. Мы не лечим зрение — мы восстанавливаем работу мозга», — рассказал врач.
Свою задумку Сергей Кабыш обсудил с профессором Семёном Прокопенко, который курирует реабилитацию по всему Сибирскому федеральному округу. Методику одобрили, довели до ума и запатентовали как новый способ помощи пациентам после инсульта.
Сейчас этот подход применяют в отделении реабилитации больницы № 20, а также изучают в рамках кандидатской диссертации аспиранта Красноярского научного центра.
