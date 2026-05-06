НБД-Банк подвел итоги участия в акции «Монетная неделя»

Всероссийская акция «Монетная неделя», организованная Банком России, проходила с 6 по 18 апреля 2026 года. Участие НБД-Банка в ней уже стало доброй традицией. В этот раз в рамках акции банк вернул в оборот более 123 тыс. монет разного номинала.
Главная цель акции — вновь привлечь монеты, скопившиеся у населения, обратно к участию в расчетах. Это позволяет повысить эффективность денежного обращения и оптимизировать затраты на выпуск разменной монеты.
«Всероссийская акция “Монетная неделя” неизменно вызывает интерес у населения. Всех участников хочется поблагодарить за вовлеченность и неравнодушие к важным для экономики страны инициативам», — отметили в НБД-Банке.
В общей сложности в ходе акции клиенты НБД-Банка обменяли свыше 123 тыс. монет разного номинала. Их сумма составила 585 тыс. рублей. Чаще всего сдавали монеты номиналом 10 рублей — 45 625 штук, 10 копеек — 18 133 штуки и 1 рубль — 17 445 штук. Стоит отметить, что в этом году было сдано большое количество монет номиналом 1 копейка — 4 464 штуки, при этом 3,9 тыс. из них обменяли в одном офисе.
