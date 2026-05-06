Опрос: как россияне провели первые майские праздники

Первая часть майских праздников в России приурочена к Празднику Весны и Труда, который отмечается 1 мая. Он появился еще в конце XIX века как день солидарности рабочих, а после революции 1917 года стал одним из главных государственных праздников и официальным выходным. Сегодня 1 мая у многих ассоциируется не только с историей, но и с началом весеннего отдыха, поездками на природу с пикниками и шашлыком, а также встречами с близкими.