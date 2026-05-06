Жителям Воронежа советуют не посещать парки и скверы в определённые часы

В Воронеже началась обработка зелёных зон от клещей и комаров. Работы проведут в парках и скверах в течение трёх дней. Об этом сообщили в городском управлении экологии.
Так, в среду, 6 мая, специалисты уже провели акарицидную обработку в Центральном парке. В этот день с 12:00 до 15:00 работы также будут осуществлять в парке «Алые паруса», с 12:00 до 15:00 — в сквере «Дубрава», а с 13:00 до 15:00 — в парке Патриотов.
В четверг, 7 мая, с 7:00 до 10:00 пройдёт обработка в парке «Орлёнок», а с 10:00 до 14:00 — в лесопарке «Оптимистов».
Кроме того, в период с 6 по 8 мая специалисты обработают: скверы «Зареченский», «Гидроузел», «Патриотов», «Социальный», «у Озера», «Чайка», «Софьи Петровской», «Белорусский», «Бринкманский сад», «Здоровья», «Лесная сказка», «Ильича», «Совёнок», «Просвещения», «Роща Сердца», «Дубрава», «Хвойный», скверы по улицам 9 Января, Беговой и Антонова-Овсеенко.
В график обработок также вошли парки «Семейный», имени Н. А. Северцова, «Оазис», «Южный» имени Л. Д. Кудрявцева, «Лосевский», «Ростовский», Академический, лесопарки «Железнодорожный» и улице 45-й Стрелковой Дивизии.
Используемые для работ препараты безвредны для людей и животных, однако специалисты рекомендуют жителям города и его гостям не посещать парки и скверы во время проведения работ, а также течение пары часов после их завершения.