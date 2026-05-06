Жительницу Пионерского будут судить за удары по ногам полицейского и оскорбления

Светлогорский межрайонный прокурор утвердил обвинительное заключение в отношении жительницы Пионерского. Её обвиняют в применении насилия к представителю власти.
Инцидент произошёл 1 января 2026 года в подъезде дома на улице Гептнера. Женщина отказалась подчиняться законным требованиям сотрудников полиции, оскорбила их и нанесла одному из них удары по ногам. Противоправные действия пресекли.
Уголовное дело направлено в Светлогорский городской суд, сообщили в прокуратуре Калининградской обасти. Имя фигурантки и максимальное наказание по инкриминируемой статье не уточняются.