Детёныш трубкозуба родился в зоопарке «Лимпопо» в Нижнем Новгороде

Представители этого вида крайне неохотно дают потомство вне естественной среды обитания.

В нижегородском зоопарке «Лимпопо» произошло долгожданное пополнение — на свет появился детеныш трубкозуба. Новость о рождении редкого зверька была обнародована через официальные страницы зоопарка в социальных сетях.

«Лимпопо» стал вторым в России зоопарком, которому удалось добиться успешного размножения трубкозубов в условиях неволи. Представители этого вида крайне неохотно дают потомство вне естественной среды обитания.

Трубкозубы — существа исключительно ночные, чьим основным рационом являются муравьи и термиты. Сотрудники зоопарка порадовали посетителей, опубликовав трогательное видео с новорожденным малышом.

Ранее самку зубра из Беларуси представили в нижегородском зоопарке.