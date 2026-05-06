Детёныш трубкозуба родился в зоопарке «Лимпопо» в Нижнем Новгороде

В нижегородском зоопарке «Лимпопо» произошло долгожданное пополнение — на свет появился детеныш трубкозуба. Новость о рождении редкого зверька была обнародована через официальные страницы зоопарка в социальных сетях.
«Лимпопо» стал вторым в России зоопарком, которому удалось добиться успешного размножения трубкозубов в условиях неволи. Представители этого вида крайне неохотно дают потомство вне естественной среды обитания.
Трубкозубы — существа исключительно ночные, чьим основным рационом являются муравьи и термиты. Сотрудники зоопарка порадовали посетителей, опубликовав трогательное видео с новорожденным малышом.
