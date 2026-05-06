Как самостоятельно рассчитать выплаты по больничному?

Нередко суммы, начисленные по листку временной нетрудоспособности, вызывают вопросы у волгоградцев. Как правильно рассчитать выплаты самостоятельно и кому положена 100%-ная компенсация, рассказывает эксперт Михаил Меркулов.
Полный размер оплаты больничного положен тем, кто отработал без перерыва не меньше восьми лет. Если стаж больше пяти лет, но меньше восьми, выплата снижается до 80% от среднего заработка. При стаже до 5 лет — до 60%.
Также 100%-ная выплата положена родителям заболевшего ребенка до восьми лет, пострадавшим при несчастном случае на рабочем месте и профессиональном заболевании. Максимальная выплата по больничному в 2026 году составляет 6 827,4 рубля в день или 207,6 тысячи рублей в месяц.
Сумму выплат по листку нетрудоспособности можно рассчитать по формуле:
первый этап — вычислить дневной заработок: доходы за два календарных года разделить на 730;
второй этап — умножить средний дневной заработок на положенный в зависимости от стажа процент и на число дней болезни.
«Прайм» приводит пример: стаж сотрудника шесть лет, значит, ему положен расчёт оплаты, исходя из 80% от среднего заработка. Больничный он брал в апреле 2026 на две недели, его доход за 2024 и 2025 годы составляет 2 млн рублей.
2 000 000 делим на 730 = 2 739,72 рубля составит среднедневной заработок.
2 739,72 умножаем на 0,8 = 2 191,77 рубля в день.
2 191,77 умножаем на 14 дней = 30 684,86 рубля — столько должна составить выплата.
Однако следует учитывать: если работник получал премии неофициально или работает по совместительству у разных работодателей, если его трудовые отношения оформлены по гражданско-правовому договору, сумма пособия может существенно отличаться от рассчитанной самостоятельно.