В Перми Центр государственной инспекции по маломерным судам сменил адрес

Краевое МЧС России сообщило о смене адреса Центра государственной инспекции по маломерным судам. Ведомство продолжит прием на новом месте с 8 мая.
Прием граждан и предоставление государственных услуг по аттестации судоводителей, регистрации маломерных судов, осмотру маломерных судов начнут проводить в Перми по адресу: ул. Максима Горького, 44.
Центр ГИМС осуществляет государственный надзор за маломерными судами и сооружениями для их стоянок и пользованием во внутренних водах, а также в территориальном море РФ. Краевое ведомство также обеспечивает в пределах своей компетенции безопасность людей на водных объектах.
Контактный тел.: 8 (342) 258−40−01 (доб. 752, 744, 749).
Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше