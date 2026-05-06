Максим Иванов: «Работаем в одной связке на благо жителей Хабаровского края»

«Отчёт губернатора — это не про цифры, это про людей, в первую очередь. Мы говорим о росте ВРП, значит, говорим о новых рабочих местах и производствах, о развитии края и улучшении качества жизни населения. При этом мы честны: нам есть, над чем работать, есть что совершенствовать. Например, не решена проблема долгостроев. Взять, к примеру, ДК Судостроитель в Комсомольске-на-Амуре. Работы по нему запланированы, выделено федеральное финансирование. Мы, как депутаты Госдумы, контролируем, чтобы финансы, предназначенные краю, доходили до конкретных жителей. Принципиально важно, чтобы районы и отдалённые населённые пункты не были обделены. Лозунг, на котором губернатор Дмитрий Демешин акцентировал внимание — “У Хабаровского края нет окраин”, это не просто слова, это призыв к действию. Муниципалитет, региональная и федеральная власть должны работать в единой связке. Тогда мы увидим, что ВРП растёт, доходы увеличиваются, а качество жизни людей повышается», — прокомментировал Максим Иванов.