Максим Иванов: «Работаем в одной связке на благо жителей Хабаровского края»

Депутат Госдумы Максим Иванов подчеркнул, что властям предстоит много работать над улучшением качества жизни населения. По словам парламентария, люди ставят большие задачи, реализовать которые можно только единой командой, сообщает hab.aif.ru.
Прошедший отчёт губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина перед депутатами регионального парламента стал большим политическим событием в жизни региона. Депутат Максим Иванов уверен, что доклад главы региона объективно отражает происходящие в крае сдвиги и обрисовывает перспективы.
«Отчёт губернатора — это не про цифры, это про людей, в первую очередь. Мы говорим о росте ВРП, значит, говорим о новых рабочих местах и производствах, о развитии края и улучшении качества жизни населения. При этом мы честны: нам есть, над чем работать, есть что совершенствовать. Например, не решена проблема долгостроев. Взять, к примеру, ДК Судостроитель в Комсомольске-на-Амуре. Работы по нему запланированы, выделено федеральное финансирование. Мы, как депутаты Госдумы, контролируем, чтобы финансы, предназначенные краю, доходили до конкретных жителей. Принципиально важно, чтобы районы и отдалённые населённые пункты не были обделены. Лозунг, на котором губернатор Дмитрий Демешин акцентировал внимание — “У Хабаровского края нет окраин”, это не просто слова, это призыв к действию. Муниципалитет, региональная и федеральная власть должны работать в единой связке. Тогда мы увидим, что ВРП растёт, доходы увеличиваются, а качество жизни людей повышается», — прокомментировал Максим Иванов.
Ранее hab.aif.ru сообщал, что в ходе отчёта Дмитрий Демешин рассказал об устойчивом росте экономических показателей региона в 2025 году. По словам главы субъекта, регион впервые преодолел планку в 1,7 трлн рублей по валовому региональному продукту. Он отметил, что безработица в Хабаровском крае находится на историческом минимуме.