«Становится чище и уютнее»: угольщики СУЭК-Красноярск присоединились к городским субботникам

Активно включились в общую уборку и угольщики АО «СУЭК-Красноярск». Традиционно сотрудники компании наводят порядок у мемориала воинам-интернационалистам на Поклонной горе — моют памятник и постамент, убирают мусор на прилегающей территории. Горняки признаются: для них забота о памятнике — больше, чем благоустройство, это возможность отдать дань уважения тем, кто в разные времена мужественно выполнял свой воинский долг. Также угольщики благоустроили территорию около своего административного здания в историческом центре Красноярска.