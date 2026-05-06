Опрос показал, сколько россиян знакомы с семьями, где не заботятся о детях

ВЦИОМ: 76% россиян не знакомы с семьями, где родители не заботятся о детях.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Более двух третей россиян (76%) не знакомы с семьями, где родители не заботятся о детях надлежащим образом, следует из результатов опроса аналитического центра ВЦИОМ.

По данным АЦ ВЦИОМ, 80% таких респондентов имеют высшее образование, а 83% из них оценивают материальное положение своих семей как очень хорошее.

Граждан, которые сталкивались с семьями, где родители за детьми не смотрят, спросили, по каким причинам это происходит. Из них 8% ответили, что основным фактором отсутствия ухода и заботы о ребенке стал алкоголизм или наркомания родителей, еще 8% назвали крайнюю бедность. По словам 6% россиян, дети остаются без должного внимания родителей из-за постоянной занятости на работе.

Треть граждан РФ (33%) скорее согласны с мнением, что посторонние люди не вмешиваются в дела чужих семей и не обращаются в опеку, полицию или социальные службы, если видят детей, оставшихся без ухода, внимания и заботы родителей. С их выводами и наблюдениями скорее не согласились 27% россиян.

Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 26 апреля среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

