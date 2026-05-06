Общежитие Курского госуниверситета хотят отремонтировать за 168 млн рублей

Источник: Коммерсантъ

Курский госуниверситет объявил аукцион на капитальный ремонт своего общежития на улице Павлуновского в облцентре. Начальная цена контракта составляет 168 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Финансирование работ предусмотрено за счет субсидии из федерального бюджета. Их нужно выполнить с даты заключения контракта до 18 декабря. Гарантия составит пять лет.

В рамках контракта подрядчику предстоит заменить дверные и оконные блоки, восстановить натяжной потолок, покрытие пола и стен, обновить отделку жилых помещений, коридоров, кухонь и санузлов, отремонтировать инженерные сети, кровлю и фасад пятиэтажного здания.

Подавать заявки на участие в аукционе можно до 13 мая. Итоги планируют подвести на следующий день.

В начале апреля Курский ГАУ объявил конкурс на капремонт своего общежития за 431,5 млн руб. Согласно порталу госзакупок, в нем приняли участие три претендента. Победитель предложил выполнить работы без снижения стартовой цены. Его имя пока не раскрывается.