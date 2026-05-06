У лесных пожарных Красноярского края почти вдвое вырос флот беспилотников

Лесопожарные подразделения Красноярского края пополнили свой флот: теперь у них 81 дрон. Это почти вдвое больше, чем было (47 беспилотников). Новые аппараты поступили по нацпроекту «Беспилотные авиационные системы». Губернатор Красноярского края Михаил Котюков поручил усилить контроль за обстановкой в лесах. Расширение флота беспилотников позволит существенно повысить эффективность работы лесных пожарных. Современные квадрокоптеры, произведённые в Красноярске, оснащены тепловизорами и позволяют вести разведку на расстоянии до 15 км от точки запуска. [caption id= «attachment_366132» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Лесопожарный центр Красноярского края[/caption] В ближайшее время специалисты пройдут обучение, после чего дроны будут использоваться для мониторинга труднодоступных территорий. Это поможет быстрее обнаруживать пожары, точнее оценивать обстановку и в результате сокращать площади, пройденные огнём. Новые дроны начнут применять для мониторинга уже в этом сезоне, отметили в Лесопожарном центре Красноярского края.