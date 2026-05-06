Янтарные бусы, книга отзывов и «пробация»: как живёт женская колония в Колосовке

«На самом деле я по профессии мастер-отделочник. В каких я проектах участвовала! В разные города на работу летала! В Абхазию, например. Но вот так потом в жизни произошло… — признается она. — Здесь нужно было выбирать себе занятие. Мне по душе пришелся янтарь, хотя дел раньше с ним я не имела. Дома, конечно, были янтарные украшения. В детстве, помню, у деда на “Запорожце” янтарный набалдашник был на рычаге переключения скоростей. Мне очень нравился. А сейчас я в этот камень просто влюбилась. Нам можно дважды в неделю звонить родным. Говорю младшей сестре: “Таечка, я вышла работать на янтарь. И мне так нравится”. Через некоторое время она мне: “Знаешь, а мне он тоже очень понравился. Я себе купила обрабатывающий станок”. Теперь она на нем режет изделия из янтаря и мне по видеозвонку показывает “Я сама сделала”».