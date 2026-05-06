С 19 мая возобновятся регулярные рейсы из Казани в Томск

С 19 мая вновь будут выполнять регулярные рейсы между Казанью и Томском. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.
Согласно новому расписанию, самолеты будут отправляться два раза в неделю — по вторникам и пятницам. Это сделает поездки между городами более доступными и удобными для пассажиров. На линии будут использоваться канадские самолеты Bombardier CRJ-200, которые могут перевозить до 50 человек.
Напомним, российская авиакомпания ввела в эксплуатацию самолет, посвященный первым женщинам-буровикам Татарстана. Труженицы работали в сложных условиях в годы Великой Отечественной войны. В числе героинь оказались Гаян Гаязова, Манзура Мингазова, Нурсина Сулейманова.