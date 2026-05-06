В Дуванском районе Башкирии провели экологическую акцию

Акция «Зеленая Башкирия» состоялась в Дуванском районе Республики Башкортостан. Мероприятие прошло по национальному проекту «Экологическое благополучие», сообщили в районной администрации.
Активисты, представители организаций, волонтеры и жители района высадили молодые деревья, способствуя восстановлению и увеличению зеленых зон. Участие в акции приняли как представители учреждений, так и неравнодушные граждане, для которых забота о природе — важная часть жизни.
«Только совместными усилиями мы сможем сохранить природу и передать ее богатства следующим поколениям. Пусть каждый саженец станет символом заботы и ответственности за нашу землю», — отметил и. о. заместителя главы администрации Дуванского района по социальным вопросам Никита Шерстобитов.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.