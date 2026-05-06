Как программы нацпроектов поддерживают молодежь малочисленных народов России

Не случайно именно в Год единства народов России, который сейчас проходит в нашей стране, родился новый праздник — День коренных малочисленных народов РФ. Теперь он станет традиционным. В России проживает более 40 коренных народов численностью не более 50 тысяч человек.
У каждого — уникальные история, язык, культура. И особенно важную роль в сохранении и развитии всего этого играет образование — школы, техникумы и колледжи. Именно там дети и молодежь закрепляют тот культурный код, который присущ каждому народу. И делают первые шаги к своей будущей профессии.
По национальному проекту «Молодежь и дети» в регионах, где проживают коренные малочисленные народы, идет обновление школ. И не только зданий. Здесь создают современные образовательные пространства.
А программа «Земский учитель», которая входит в нацпроект, помогает привлечь педагогов в села и малые города, где их особенно не хватает. Учителя заключают договор на пять лет и получают единовременную выплату в миллион рублей. На Дальнем Востоке, где проживает 21 коренной малочисленный народ, два миллиона.
Правильный выбор.
В Маарской школе Республики Саха (Якутия) уже четыре года работает учителем биологии и химии Ай-кыс Александровна Найдан. Опытный педагог, она преподает уже более 20 лет.
До 2022 года Ай-кыс Александровна работала в родной Тыве. А потом по программе «Земский учитель» переехала в Якутию. На новом месте ей предоставили жилье недалеко от школы, в которой был уже оборудован кабинет биологии и химии. И учениками своими она очень довольна: открытые, дружелюбные и любознательные.
«Сейчас понимаю, что сделала правильный выбор, — призналась Ай-кыс Александровна. — Конечно, в первое время были сложности — проходила период адаптации. Но сейчас я привыкла и полюбила этот край. Природа суровая, но очень красивая, а главное — люди здесь отзывчивые, добрые. Не было случая, чтобы мне кто-то отказал в помощи или поддержке».
Космическая школа.
В городе Мыски (Кемеровская область) капитально отремонтировали школу № 4. Она носит имя своего выпускника — космонавта, Героя России Александра Гребенкина.
И многое здесь связано с космосом. Созданы зоны, где дети могут изучать историю его освоения, например, фотовыставка с кадрами, сделанными Гребенкиным на орбите.
А после ремонта в школе появились еще и интерактивная спортивная стена «Спортбол», видео-стена в актовом зале, новые компьютеры и современное спортивное оборудование. Для детей с ограниченными возможностями здоровья оборудовали помещение с интерактивным полом — сенсорная поверхность реагирует на движения и превращает обучение в игру.
На территории школы обустроили футбольное поле с искусственным покрытием и беговыми дорожками. А в школьном музее разместили интерактивную книгу «Бессмертный полк» с данными об участниках Великой Отечественной войны и СВО, а также Книгу памяти Кемеровской области.
А олени лучше.
В Дудинке Красноярского края в марте прошел региональный этап чемпионата «Профессионалы» федерального проекта «Профессионалитет». Его участники — студенты Таймырского колледжа и Эвенкийского многопрофильного техникума — соревновались по компетенции «Оленевод-механизатор».
Один из этапов конкурса проходил на учебной площадке в тундре. В условиях, максимально близких к реальным, студенты оказывали животным первую помощь, выполняли промеры оленей, бросали маут-аркан оленевода.
Победителем стал студент 3 курса по специальности «Ветеринария» Павел Силкин. Он выбрал оленеводство, потому что с детства увлечен этими животными. «Я всегда мечтал работать с оленями. Это не просто профессия, а часть нашей культуры. Я хочу, чтобы оленеводство развивалось, и готов внести вклад в это дело», — поделился своими планами Павел.
Справка «РГ».
С 2025 года федеральный проект «Профессионалитет» вошел в состав национального проекта «Молодежь и дети». Уже создано 506 учебных кластеров «Профессионалитета».
Они охватывают 24 ключевые отрасли экономики, среди которых машиностроение, сельское хозяйство, металлургия, транспорт, химия, атомная промышленность, IT.
А благодаря программе «Земский учитель» по итогам конкурсных отборов в 2025 году были закрыты все 599 вакансий учителей в школах 79 регионах страны. В этом году количество мест выросло до 1 216.