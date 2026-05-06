Автомобильные номера нового цвета появятся в Казахстане

«Недавно мажилисом был принят закон об электромобилях. Сегодня он начал работать, но некоторые административные моменты осложнены, потому что технические средства фиксации не всегда могут отличить электромобиль от обычного автомобиля — это касается платных стоянок, зарядных станций, въезд на территорию особо охраняемых природных территорий и так далее, где необходимо оперативно идентифицировать электроавтомобиль», — заявил депутат Арман Калыков.
Он добавил, что комитет мажилиса предложил использовать отдельный цвет госномеров на электрические автомобили.
«Своевременный вопрос. МВД поддерживает. Изменение фона на государственном номере для электромобилей — есть такая мировая общепринятая практика, они окрашены зеленым цветом, поэтому этот вопрос прорабатывали и поддерживаем. После принятия закона тоже уже будем заниматься подзаконными (актами — прим. ред.), нормативными, будем утверждать соответствующие положения, и они будут внедрены в стране», — сообщил замминистра МВД Санжар Адилов.