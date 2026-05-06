Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Автомобильные номера нового цвета появятся в Казахстане

На заседании мажилиса замминистра МВД сообщил, что поддерживает внедрение отличающихся по цвету номеров на электромобилях в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

«Недавно мажилисом был принят закон об электромобилях. Сегодня он начал работать, но некоторые административные моменты осложнены, потому что технические средства фиксации не всегда могут отличить электромобиль от обычного автомобиля — это касается платных стоянок, зарядных станций, въезд на территорию особо охраняемых природных территорий и так далее, где необходимо оперативно идентифицировать электроавтомобиль», — заявил депутат Арман Калыков.

Он добавил, что комитет мажилиса предложил использовать отдельный цвет госномеров на электрические автомобили.

«Своевременный вопрос. МВД поддерживает. Изменение фона на государственном номере для электромобилей — есть такая мировая общепринятая практика, они окрашены зеленым цветом, поэтому этот вопрос прорабатывали и поддерживаем. После принятия закона тоже уже будем заниматься подзаконными (актами — прим. ред.), нормативными, будем утверждать соответствующие положения, и они будут внедрены в стране», — сообщил замминистра МВД Санжар Адилов.