Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, что построят на месте «Китай-города» в Красноярске

Мэрия разработала концепцию развития территории.

На площади Мира в Красноярске появится новое административное здание — его возведут на месте, где раньше стоял ТЦ «Китай-город». Такие планы заложены в «Концепции развития площади Мира», которую разработала мэрия в прошлом году. Документ даже получил награду на международном архитектурном фестивале, пишет «Проспект Мира».

Согласно концепции, здание будет трёхэтажным. Под ним разместится подземная двухуровневая парковка на 174 машиноместа.

«Китай-город» снесли летом 2023 года. Торговый комплекс принадлежал бизнесмену Владимиру Горячеву (владельцу башни КАТЭК и «Метрополя»). После сноса участок остался в его собственности.

В 2024-м представитель собственника говорил, что планов по использованию земли пока нет. Сейчас же площадка между КАТЭК и «Метрополем» просто заасфальтирована и пустует.