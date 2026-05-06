Стало известно, что построят на месте «Китай-города» в Красноярске

На площади Мира в Красноярске появится новое административное здание — его возведут на месте, где раньше стоял ТЦ «Китай-город». Такие планы заложены в «Концепции развития площади Мира», которую разработала мэрия в прошлом году. Документ даже получил награду на международном архитектурном фестивале, пишет «Проспект Мира».
Согласно концепции, здание будет трёхэтажным. Под ним разместится подземная двухуровневая парковка на 174 машиноместа.
«Китай-город» снесли летом 2023 года. Торговый комплекс принадлежал бизнесмену Владимиру Горячеву (владельцу башни КАТЭК и «Метрополя»). После сноса участок остался в его собственности.
В 2024-м представитель собственника говорил, что планов по использованию земли пока нет. Сейчас же площадка между КАТЭК и «Метрополем» просто заасфальтирована и пустует.