Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве врачи достали раскрытую булавку из носа мальчика

В Москве врачи достали раскрытую булавку из носа мальчика, он выписан домой.

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Московские врачи достали раскрытую булавку из носа двухлетнего мальчика, он выписан домой в стабильном состоянии, сообщает столичный департамент здравоохранения.

«Московские врачи достали раскрытую булавку из носа двухлетнего мальчика. Ребенок поступил в детскую больницу имени З. А. Башляевой после того, как в его нос попала булавка. Ситуация осложнилась при попытке родителей извлечь предмет дома: булавка раскрылась, вызвав кровотечение», — говорится в сообщении в канале на платформе «Макс».

Отмечается, что в таких случаях самостоятельные действия могут быть небезопасны, поэтому единственным верным решением стало немедленное обращение к врачам.

«Точное местоположение булавки удалось установить уже в приемном покое благодаря обзорной рентгенографии. Случай требовал особой осторожности, так как предмет вклинился в мягкие ткани полости носа, а именно в средний носовой ход и решетчатый лабиринт», — уточняется в сообщении.

Так, врачи-оториноларингологи оперативно провели вмешательство под наркозом. Использование эндоскопической оптики позволило извлечь булавку максимально бережно.

«Сейчас здоровью мальчика ничего не угрожает, он выписан домой в стабильном состоянии под наблюдение врача по месту жительства», — добавляется в сообщении.