В Москве врачи достали раскрытую булавку из носа мальчика

«Московские врачи достали раскрытую булавку из носа двухлетнего мальчика. Ребенок поступил в детскую больницу имени З. А. Башляевой после того, как в его нос попала булавка. Ситуация осложнилась при попытке родителей извлечь предмет дома: булавка раскрылась, вызвав кровотечение», — говорится в сообщении в канале на платформе «Макс».