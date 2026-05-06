«Мы всегда отмечаем этот священный праздник с чувством сыновьей гордости за великий подвиг наших отцов, дедов и прадедов, которые не покорились жестокому и беспощадному врагу, сокрушили нацизм, сберегли Отечество, спасли весь мир, — отметил глава государства. — Их стойкость, сила дух и вера в правое дело будут служить для нас вечным примером беззаветной любви к Родине, личной сопричастности к ее судьбе».
Путин: воины Великой Отечественной спасли мир, их пример вечен
МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Пример дедов и отцов, освобождением от нацизма спасших весь мир, навеки останется со всеми россиянами. Это отметил в поздравительном послании ко Дню Победы президент России Владимир Путин, текст есть в распоряжении ТАСС.