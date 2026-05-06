В Уфе проводили в последний путь председателя парламента Башкирии Толкачёва

В Уфе простились с Константином Толкачёвым, который на протяжении 24 лет возглавлял Госсобрание — Курултай Республики Башкортостан. Церемония прощания и траурный митинг прошли в здании Госсобрания, сообщает «Башинформ».
Константин Толкачёв скончался 4 мая в возрасте 74 лет. Он возглавил Госсобрание Башкирии в 1999 году и бессменно руководил им до своей смерти. Почтить память политика пришли сотни людей, включая близких, коллег, депутатов, членов правительства региона и простых горожан.
Глава региона Радий Хабиров подчеркнул огромный вклад Константина Борисовича в развитие республики и отметил, что тот был не только выдающимся политиком, но и настоящим профессионалом своего дела.
Губернатор подчеркнул, что Толкачёв всегда был примером стойкости и мужества, несмотря на то, что долгие годы боролся с тяжёлой болезнью. Он работал до последнего дня, не выставляя напоказ свои трудности. Хабиров назвал Константина Борисовича настоящим офицером и пообещал, что его имя навсегда останется в памяти жителей Башкирии.
Радий Хабиров также отметил, что с уходом Толкачёва завершается целая эпоха, связанная с формированием современной республики.
Константин Толкачёв — выпускник высшей школы МВД СССР, более 20 лет служил в правоохранительных органах. Возглавлял Уфимский институт МВД России (1996−2003). Заслуженный юрист РФ и РБ, генерал-майор внутренней службы в отставке, почётный сотрудник МВД РФ. Награждён орденами Почета, Дружбы, Александра Невского, «За заслуги перед Отечеством», «За заслуги перед РБ», Салавата Юлаева, медалями и именным оружием.
Похороны политика прошли на Южном кладбище в Уфе с воинскими почестями. В знак особого уважения к заслугам гроб Константина Толкачёва везли на лафете, на станке артиллерийского оборудования, прицепленного к «Уралу-4320», а на кладбище солдаты произвели трёхкратный залп из оружия.